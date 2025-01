www.bernecker.info

Allen Unkenrufen zum Trotz und in einem recht schwierigen Umfeld hat der Hersteller von Luxusgütern einen Rekord zu verbuchen: Der Umsatz kletterte im dritten Geschäftsquartal per Ende Dezember um 10 % im Vergleich zum Vorjahr auf 6,15 Mrd. Euro. Das war der höchste Quartalsumsatz in der Konzerngeschichte! Hier bestätigt sich, dass es sich lohnt, immer auch etwas Luxus im Depot beizumischen. Wer das schon getan hat, kann sich heute erneut über steigende Kurse freuen.Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion