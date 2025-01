Circus revolutioniert die Gastronomie mit einer hochmodernen Roboterküche, dem Circus Autonomy One (CA-1), einem vollautomatischen, KI-gesteuerten System, das bis zu 120 Gerichte pro Stunde zubereiten kann und dabei unübertroffene Effizienz und Vielseitigkeit bietet. Circus, das 40 Mio. EUR in die Entwicklung des Systems investiert und bereits über 1 Million Mahlzeiten verkauft hat, nutzt seinen Early-Mover-Vorteil und das Razor-Blade-Modell, um wiederkehrende SaaS-Umsätze mit hohen Margen zu erzielen. Mit Vorbestellungen für 8.400 Einheiten im Wert von 1,8 Milliarden Euro, Partnerschaften mit renommierten Unternehmen wie Strabag und IHG und einem Marktpotenzial von 80 Millionen Standorten weltweit dürfte die Nachfrage enorm sein. Unter der Leitung von CEO Nikolas Bullwinkel, dem Mitbegründer des Unicorns Flink, ist Circus für ein explosives Wachstum bereit, das nur durch die Angebotskapazität begrenzt wird. Circus bietet Anlegern die seltene Gelegenheit, auf einen echten "Game-Changer" in einer Branche zu setzen, die größer ist als der globale Automobilmarkt und reif für Disruption. mwb researchs Analysten nehmen die Coverage von Circus SE mit einer KAUFEN-Empfehlung und einem Kursziel von EUR 75,00 auf, was ein Aufwärtspotenzial von mehr als 200% bietet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/circus-se