FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.01.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 500 (510) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HAYS PRICE TARGET TO 103 (117) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 275 (280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 32 (39) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1190 (1250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS VICTORIAN PLUMBING PRICE TARGET TO 115 (120) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ENDEAVOUR MINING TARGET TO 2270 (2080) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 900 (800) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 80 (75) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 535 (500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6300 (6000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 255 (250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 3800 (4600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TRUSTPILOT PRICE TARGET TO 330 (270) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2970 (3000) PENCE - 'OUTPERFORM' - BOFA RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 3000 (2850) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS AB FOODS TO 'SELL' - PRICE TARGET 1770 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 95 (110) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP RAISES BAE SYSTEMS TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 1286 PENCE - GOLDMAN RAISES EXPERIAN PRICE TARGET TO 5500 (5200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2220 (2150) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS GREGGS PRICE TARGET TO 2870 (3240) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 470 (485) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS JD SPORTS FASHION TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 103 (155) PENCE - UBS CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 750 (905) PENCE - 'NEUTRAL'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob