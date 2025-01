Zalando erzielte eine starke Q4-Performance mit einem vorläufigen bereinigten EBIT von 510 Mio. EUR und übertraf damit die FY24-Prognose von 460 Mio. EUR (Mittelwert). Die Ergebnisse wurden durch robustes Kundenwachstum, strategisches Marketing und verbesserte Abverkaufsraten getragen, was die Dynamik aus Q3 weiter verstärkte. Der Jahresumsatz erreichte 10,5 Mrd. EUR und lag damit nahe am oberen Ende der Prognose, während disziplinierte Investitionsausgaben die operative Effizienz von Zalando weiter unterstrichen. Mit Fortschritten bei der Übernahme von About You ist Zalando gut positioniert, um im kommenden Jahr auf diesem Erfolg aufzubauen. Mit einem angepassten Kursziel von 38,00 EUR (vorher: 37,00 EUR) stufen die Analysten von mwb research die Aktie nach dem jüngsten Kursrückgang von HALTEN auf KAUFEN hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Zalando%20SE