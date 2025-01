Die Cantourage-Aktie springt am Donnerstagmorgen um +3% hoch: Die starken Geschäftszahlen könnten den Cannabis-Pionier bald in neue Höhen katapultieren. Darum sehen Experten jetzt enormes Kurspotenzial: Cantourage übertrifft alle Erwartungen Die Cantourage-Aktie springt endlich an, nachdem der Cannabis-Anbieter aus Berlin Anfang der Woche alle Prognosen gesprengt hat. Das Unternehmen meldete am Dienstag einen Jahresumsatz von 51,4 Millionen €. Dies ...

