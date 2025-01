Für den Dezember verzeichnet die Behörde bislang einen Zubau von 1438 Megawatt. Die kumuliert installierte Leistung lag bis zum Abruf der Zahlen im Marktstammdatenregister am 13. Januar bei knapp 99,2 Gigawatt. Im Dezember stieg der Zubau nochmal deutlich an, was vor allem auf die Meldung von mehr Freiflächenanlagen zurückzuführen ist. Quelle: Bundesnetzagentur Nur eine Woche nach der ersten Bilanz des Photovoltaik-Zubaus im vergangenen Jahr hat die Bundesnetzagentur nun detaillierte Daten zu den Segmenten veröffentlicht. So sind im Dezember nochmal neue Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 1438,5 ...

