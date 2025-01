Bayer hat diese Woche mit der Ankündigung von Durchbrüchen in der Pipeline und bevorstehenden Markteinführungen das Vertrauen der Investoren gestärkt, was einen Kursanstieg von 6 % zur Folge hatte. Die innovative Pipeline des Unternehmens, die strategisch auf Onkologie, Kardiologie und Frauengesundheit ausgerichtet ist, umfasst Therapien wie Darolutamid, Finerenon und Acoramidis sowie Blockbuster-Potenzial für Elinzanetant und Gadoquaran. Wir erwarten, dass diese Therapien bis 2027 Spitzenumsätze von über EUR 5,5 Mrd. jährlich erzielen können, vorausgesetzt, die Umsetzung und Kommerzialisierung verlaufen erfolgreich - das entspricht mehr als 30 % der Pharmaumsätze von 2023. Dieses Wachstumspotenzial steht im Einklang mit der Aussage des Managements, dass das Pharmageschäft bis 2027 wieder wachsen wird, während geplante Kosteneinsparungen von 800 Mio. EUR bis 2026 die Attraktivität weiter steigern. Vor dem Hintergrund dieser positiven Entwicklungen halten die Analysten von mwb research an ihrer KAUF-Empfehlung und dem Kursziel von EUR 31,00 fest, was Bayer einen klaren Weg zu langfristigem Erfolg trotz laufender rechtlicher und branchenspezifischer Herausforderungen aufzeigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Bayer%20AG