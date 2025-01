© Foto: Elise Amendola - dpa

Traditionell starten die Banken die US-Berichtssaison. Am Mittwoch lieferten Goldman Sachs, Citi und JPMorgan schon sehr starke Zahlen. Die Bank of America zog am Donnerstag nach.Hammer-Zahlen von der Bank of America (BofA). Mit einem Top-Erbgebnis verglichen mit dem Vorjahresquartal,hat die US-Bank ihr Ergebnis mehr als verdoppelt. Für das vierte Quartal 2024 hat die Bank of America ein bärenstarkes Ergebnis erzielt, mit einem Nettogewinn von 6,7 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 0,82 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 3,1 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 0,35 US-Dollar pro Aktie im Vorjahresquartal. Die Umsätze der Bank beliefen sich auf 25,3 Milliarden US-Dollar, was einer …