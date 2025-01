Rally bei den Quanten-Hot-Stocks! Nach den kräftigen Kursgewinnen vom Mittwoch geht es am Donnerstag im vorbörslichen Handel weiter aufwärts. Plötzlich scheinen die kritischen Aussagen Jensen Huangs ganz weit weg zu sein. Für tolle Stimmung bei den Quanten-Bullen sorgen diese Sätze von SAP und Microsoft.Im Microsoft-Blog spricht der Software-Gigant von 2025 als dem Jahr, in dem es gelte, "bereit für Quanten" zu werden. "Wir stehen am Anfang einer Ära des zuverlässigen Quanten-Computings", so Microsoft. ...

