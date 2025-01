Erste Ressourcenschätzungen: Summa Silver weist fast 79 Mio. Unzen Silberäquivalent nach!

Anzeige / Werbung Nicht nur, dass Summa Silver fast 79 Mio. Unzen Silberäquivalent erbohrt hat, das Unternehmen hat bereits die erste Erweiterungsbohrung begonnen. Nachdem Summa Silvers (TSXV SSVR / WKN A2P4EE) CEO Galen McNamara im Interview erste Ressourcenschätzungen für beide US-Silberprojekte des Unternehmens für Januar angekündigt hatte, lässt das Unternehmen nun den Worten Taten folgen - und meldet insgesamt 78,715 Mio. Unzen Silberäquivalent für die Projekte Hughes und Mogollon! Im Detail entfallen auf das Hughes-Projekt in Nevada 10,47 Mio. Unzen Silberäquivalent (5,94 Mio. Unzen Silber und 0,05 Mio. Unzen Gold) mit einem Durchschnittsgehalt von 332 g/ Silberäquivalent (188 g/t Silber und 1,59 g/t Gold) in der höheren Kategorie angezeigt. Hinzu kommen dort noch einmal geschlussfolgerte Ressourcen von 33,42 Mio. Unzen Silberäquivalent (16,2 Mio. Unzen Silber und 0,19 Mio. Unzen Gold) bei durchschnittlich 418 g/t Silberäquivalent (202,7 g/t Silber und 2,38 g/t Gold). Zusätzlich meldet Summa noch in Abraum enthaltene, geschlussfolgerte Ressourcen von 2,74 Mio. Unzen Silberäquivalent (1,79 Mio. Unzen Silber und 0,011 Mio. Unzen Gold bei 68 g/t Silberäquivalent (44,0 g/t Silber und 0,26 g/t Gold). Für das Mogollon Project in New Mexico beziffert das Unternehmen die geschlussfolgerte Ressource auf 32,08 Mio. Silberäquivalent bestehend aus 12,12 Mio. Unzen Silber und 0,24 Mio. Unzen Gold bei 367 g/t Silberäquivalent zusammengesetzt aus 139 g/t Silber und 2,72 g/t Gold. Klar ersichtliches Wachstumspotenzial Damit hat Summa Silver unserer Ansicht nach bei beiden Projekten einen mehr als vielversprechenden Anfang gemacht. Allerdings, und das betont das Unternehmen nachdrücklich, besteht sowohl auf Hughes als auch auf Mogollon noch erhebliches Potenzial, die Vorkommen auszuweiten! Denn die Mineralisierungszonen von Hughes beispielsweise sind für eine Ausdehnung weit offen und darüber hinaus enthält das Projekt auch die zum großen Teil noch nicht erkundete, 4 Kilometer lange Ausdehnung des sehr produktiven Bergbaudistrikts Tonopah. Hier wurden Berichten zufolge in der Vergangenheit 175 Mio. Unzen Silber und 1,86 Mio. Unzen Gold mit Gehalten von 679 g/t Silber und 7,3 g/t Gold entlang der ursprünglichen Streichlänge gewonnen. Und diese belief sich ebenfalls auf 4 Kilometer… Auf jeden Fall hat sich Summa bereits daran gemacht, dieses zusätzliche Potenzial des Hughes Projekts zu heben und schon Erweiterungsbohrungen aufgenommen. Es wurde ein - voll finanziertes - Bohrprogramm entworfen, das sowohl die bekannten Mineralisierungszonen erweitern als auch nach neuen Adern in der östlichen Ausdehnung des Tonopah-Distrikts suchen soll. Und dabei, teilt Summa mit, hat man mit der ersten Erweiterungsbohrungen, die man in 85 Metern Entfernung zur Ruby-Zone durchgeführt hat, schon wie geplant einen Zielhorizont durchschnitten, der Zonen mit epithermalen Quarzadern und Brekzien aufweist, die stellenweise sogar sichtbare Silbersulfidmineralisierung aufweisen! Auch für Mogollon sieht das Summa-Team klares Upside. Denn hier bleiben die bekannten Mineralisierungszonen ebenfalls für Erweiterungen offen. Schließlich deckt die jetzt präsentierte Ressourcenschätzung gerade einmal 2,4 der 77 Kilometer der bekannten Ader und der aussichtsreichen Struktur des Projekts ab, von denen der Großteil noch nicht mit modernen Methoden erkundet wurde. Fazit: Für jedes Explorationsunternehmen stellt die erste Ressourcenschätzung einen wichtigen Meilenstein dar, sodass man sehr gut nachvollziehen kann, dass Summa Silvers CEO stolz auf das bislang erreichte ist. Denn Summa verfügt jetzt über gleich zwei der seltenen, hochgradigen Silbervorkommen in den USA und hat mit fast 79 Mio. Unzen Silberäquivalent - ausschließlich aus Edelmetallen zusammengesetzt - einen unserer Ansicht nach sehr guten Anfang gemacht. Und das auf sehr effiziente Art und Weise, denn den Angaben des Unternehmens zufolge fielen durchschnittlich gerade einmal 0,29 USD an Entdeckungskosten pro Unze an und erweiterte jede in Nevada und New Mexico durchgeführte Bohrung die Ressourcen um durchschnittlich 915.291 Unzen Silber! Wir sehen es außerdem als sehr positiv an, dass Summa Silver bereits klares Potenzial auf ein weiteres Wachstum der Vorkommen auf beiden Projekten identifiziert und schon damit begonnen hat, diesem nachzuspüren. Wir bleiben an dieser spannenden Silber-Story auf jeden Fall dran! Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

