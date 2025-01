Charlotte - Sprudelnde Erträge haben der Bank of America im vergangenen Jahr etwas mehr Gewinn beschert. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 27,1 Milliarden US-Dollar (26,3 Mrd Euro) und damit zwei Prozent mehr als im Vorjahr, wie das US-Geldhaus am Donnerstag in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Zwar ging der Zinsüberschuss leicht zurück. Höhere Einnahmen aus Gebühren und Provisionen machten dies aber mehr als wett. Am Finanzmarkt ...

