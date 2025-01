Die Siemens Energy-Aktie zeigt sich am Donnerstag nach schlechten Nachrichten volatil. Kommt jetzt die erneute Belastungsprobe für den Konzern? Und wie kann es mit den Papieren an der Börse weitergehen? Schlechte Nachrichten aus Schweden Aus Schweden gab es am Donnerstag für die Aktie von Siemens Energy schlechte Nachrichten, die erneut die Problem-Tochter Siemens Gamesa betreffen. So fielen durch den erneuten Bruch eines Rotorblattes bei einem Windrad ...

Den vollständigen Artikel lesen ...