Spisska Stara Ves - In einer Schule im Nordosten der Slowakei sind am Donnerstag mindestens zwei Personen bei einem Messerangriff getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, soll es sich bei dem Angreifer um einen 18 Jahre alten Schüler handeln. Er wurde festgenommen.Die Tat ereignete sich kurz vor 13 Uhr in einem Gymnasium in der Stadt Spisska Stara Ves. Der Angreifer soll dabei mit einem Messer auf einen Lehrer und zwei Schüler losgegangen sein. Zur Zahl der Verletzten oder zum Motiv des Täters wurden zunächst keine Angaben gemacht.Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico reagierte bestürzt auf den Vorfall. Es sei schwer zu verstehen, was passiert sei, sagte er. Gleichzeitig rief er zur Zurückhaltung auf: "Ich empfehle jedem Übermotivierten das politische Schweigen", so Fico.