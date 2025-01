Zalando - Kursanstieg nach vorläufigen Gewinn-Zahlen

Werbung







Der Online-Versandhändler konnte seinen Gewinn in 2024 voraussichtlich stark steigern.



Am Mittwochabend veröffentlichte der Online-Versandhändler Zalando überraschend vorläufige Eckdaten für das vergangene Jahr. Demnach wird das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern für 2024 bei rund 510 Millionen Euro liegen, 46 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Das Unternehmen würde damit die eigene Prognose von 440 bis 480 Millionen Euro übertreffen. Der Umsatz steigerte sich zudem um knapp vier Prozent auf 10,5 Milliarden Euro. Grund für das positive Ergebnis sei ein besser als erwartet ausgefallenes viertes Quartal mit starkem Kundenwachstum und einem besseren Abverkauf. Der Markt reagierte sehr positiv auf die vorgelegten Zahlen. Im frühen XETRA-Handel notierte die Zalando-Aktie im Vergleich zum Vortagessschlusskurs zeitweise 16,18% höher bei 33,90 EUR. Seit Jahresbeginn notiert die Zalando-Aktie damit leicht im Plus.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC