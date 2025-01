EQS Stimmrechtsmitteilung: ZEAL Network SE

Am 16. Januar 2025 erhielten wir die folgende Mitteilung von Morgan Stanley: Unter Bezugnahme auf die Stimmrechtsmitteilung vom 16.01.2025, in der mitgeteilt wurde, dass Morgan Stanley, Wilmington, Delaware, USA, am 10.01.2025 die Schwelle von 15 % der Stimmrechte an der ZEAL Network SE überschritten hat, geben wir hiermit gemäß § 43 des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) folgende Mitteilung ab: Der Stimmrechtsaufbau, der dazu führte, dass Morgan Stanley die Meldeschwelle von 15 % der Stimmrechte an der ZEAL Network SE überschritt, diente nicht strategischen Zielen, sondern erfolgte im Rahmen der Kundenbetreuung. Morgan Stanley kann in den nächsten 12 Monaten weitere Stimmrechte an der ZEAL Network SE erwerben, insbesondere im Rahmen der Kundenbetreuung. Morgan Stanley strebt keine Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstands, des Aufsichtsrats oder eines anderen Verwaltungsorgans der ZEAL Network SE an. Morgan Stanley strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der ZEAL Network SE an, insbesondere nicht des Verhältnisses zwischen Eigen- und Fremdfinanzierung und der Dividendenpolitik. Der Anstieg der Stimmrechte, der dazu führte, dass Morgan Stanley die Meldeschwelle von 15 % der Stimmrechte an der ZEAL Network SE überschritt, resultierte aus und/oder erfolgte im Rahmen der Kundenbetreuung. Der Anstieg wurde durch eine Kombination aus externen und eigenen Mitteln von Morgan Stanley finanziert.



