New York / Charlotte - Sprudelnde Erträge haben auch den US-Geldhäusern Morgan Stanley und Bank of America 2024 mehr Gewinn beschert. Während die Bank of America nur etwas mehr verdiente als im Vorjahr, sprang der Überschuss der Investmentbank Morgan Stanley um fast die Hälfte nach oben. Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten vor Börsenstart in New York unterschiedlich aufgenommen. Im vorbörslichen US-Handel legte der Aktienkurs von Morgan Stanley ...

Den vollständigen Artikel lesen ...