Frankfurt - Die Bewegungen an den internationalen Devisenmärkten hielten sich am Donnerstag in ziemlich engen Grenzen, zumindest was die Veränderungen zwischen US-Dollar, Euro und Franken betrifft. Insgesamt legte der Euro ganz leicht zu. Die Gemeinschaftswährung wurde am späten Nachmittag bei 1,0302 US-Dollar gehandelt und damit 16 Stellen höher als am frühen Morgen. Das EUR/CHF-Paar ging derweil um 6 Stellen hoch auf 0,9393. Für das USD/CHF-Paar ...

