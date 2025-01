DJ Aktien Schweiz mit Aufschlägen - Richemont springen um 16%

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit Aufschlägen beendet. Angetrieben wurde der SMI von überraschend starken Zahlen von Richemont. Die Aktie machte daraufhin einen massiven Kurssprung um 16,4 Prozent.

Der SMI gewann 1,4 Prozent auf 11.942 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 21,5 (zuvor: 18,24) Millionen Aktien.

Richemont steigerte den Umsatz im dritten Geschäftsquartal stärker als erwartet auf ein Rekordniveau. Der Umsatz kletterte um 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 6,15 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha nur mit 5,6 Milliarden gerechnet. Es war der höchste Quartalsumsatz in der Konzerngeschichte. Die Aktien des Wettbewerbers Swatch stieg um 2,8 Prozent.

Geberit hat vorläufige Geschäftszahlen für 2024 vorgelegt, die am Markt jedoch nicht so gut aufgenommen wurden. Die Aktie gab 3,2 Prozent nach. Eine negative Reaktion des Aktienkurses war nach dem weniger optimistischen Ausblick von Geberit zu erwarten, so Zana Mamelli, Analystin von Baader Helvea. Geberit rechnet nicht mit einer substanziellen Verbesserung des Marktumfelds, da die Baugenehmigungen in Europa weiterhin rückläufig sind.

Das Index-Schwergewicht Nestle stieg leicht um 0,3 Prozent. Bei den Pharmariesen ging es für Roche um 1,0 Prozent aufwärts, Novartis schlossen kaum verändert.

Im breiteren Markt stiegen Aryzta um 7,0 Prozent. Der Backwarenkonzern hat seine für 2025 gesetzten mittelfristigen Ziele ein Jahr früher erreicht.

