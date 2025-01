The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.01.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.01.2025ISIN NameFI4000507488 PURMO GROUP OYI EO 1FR0013378460 ATOS 18-28FR00140069V2 GROUPE BERKEM EO 2,25IT0005239881 UNIEURO S.P.A. NOM O.N.SE0015960778 APRENDERE SKOLOR ABUS00131MAB90 AIA GROUP 15/25 MTN REGSUS20854L1089 CONSOL ENERGY INC.US69007J1060 OUTFRONT MEDIA DL-,01US8485771021 SPIRIT AIRLINES DL-,0001VGG8880B1067 AMRITA GLOBAL DEVEL. O.N.XS1894490033 ELIANTUS FI. 18/41XS2010034077 KAPLA HLDG. 19/26 REGSXS2250349581 INEOS FIN. 20/26 REGSXS2901884077 LEVERAGE SHA ETP 2074