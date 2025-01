Am Dienstag sah irgendwie alles nach einer Fortsetzung der am 07. Januar begonnenen Abwärtsbewegung aus und am Mittwoch gab es wie aus heiterem Himmel ein technisches Umkehrsignal. So schnell ändern sich die Situationen an der Börse und allein das ist ein gutes Argument, um den RuMaS Express-Service zu abonnieren, mit dem man tagesaktuell über das Börsengeschehen und sich neu aufgetane Chancen informiert wird. Der Kurs ist nach einem Tagestief bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...