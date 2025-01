Am 27. Januar 2025 wird Issuer Direct Corp zu ACCESS Newswire Inc. und beginnt mit dem Handel unter dem neuen NYSE-Tickersymbol "ACCS".

Raleigh, N.C. / ACCESS Newswire / 16. January 2025 / Issuer Direct Corporation (NYSE American: ISDR) (das "Unternehmen" oder "Issuer Direct") gab heute bekannt, dass das Board of Directors die Änderung des Firmennamens zu ACCESS Newswire Inc. (das "Unternehmen" oder "ACCESS Newswire") genehmigt hat.

"Die Umbenennung in ACCESS Newswire ist mehr als nur eine Namensänderung. Sie ist eine Verpflichtung, ein dynamisches, umfassendes Kundenerlebnis für Investor Relations und Öffentlichkeitsarbeit zu kreieren", so Brian R. Balbirnie, Gründer, Chairman und CEO von Issuer Direct. "Seit 2006 haben wir unser Geschäft weiter vorangetrieben und den Wert, den wir unseren Tausenden von Kunden im Laufe der Jahre geboten haben, maximiert. Wir haben jedoch erkannt, dass wir eine Marke brauchen, die die nächsten 20 Jahre unseres Geschäfts widerspiegelt."

Seit 2006 ist Issuer Direct als Technologieunternehmen für Unternehmenskommunikation auf dem Markt tätig. In seiner 19-jährigen Geschichte hat das Unternehmen eine Handvoll wertsteigernder Akquisitionen im Zusammenhang mit seinem Kommunikationsgeschäft getätigt. Durch diese Umfirmierung werden die Angebote von Issuer Direct unter einer einheitlichen Identität konsolidiert, was die fortgesetzte Fokussierung des Unternehmens auf die Transformation der PR- und Investor Relations-Landschaft widerspiegelt. Ab heute beabsichtigt das Unternehmen, sein PR- und IR-Geschäft als ACCESS Newswire zu betreiben.

Balbirnie fügte hinzu: "Unser neuer Name steht für unser Engagement, ein innovatives Kommunikationserlebnis zu bieten, das den wachsenden Anforderungen unserer Kunden gerecht wird. Wir freuen uns, unsere Bemühungen darauf zu konzentrieren, unsere Präsenz, unseren Einfluss und unseren Markt zu erweitern und unseren Kunden mehr zu bieten."

Das Kernstück des Rebranding ist das branchenweit erste Abonnementmodell von ACCESS Newswire, das unserer Meinung nach einen bahnbrechenden Ansatz darstellt, der die traditionellen Kommunikationsplattformen revolutioniert. Dieses Modell stellt sicher, dass die Kunden den Wert ihrer Pressemitteilungen und ihrer Bemühungen zur Einbindung von Medien und Investoren mit größerer Flexibilität und Transparenz maximieren können.

Zu den wichtigsten Highlights des Rebranding zählen:

- Eine einheitliche Markenidentität, die eine stärkere Konzentration auf PR- und IR-Lösungen widerspiegelt.

- Ein erweitertes Angebot, das den traditionellen Prozess der Verbreitung von Pressemitteilungen mit einer umfassenden Palette von Monitoring-, Targeting- und Outreach-Lösungen verbindet, die sowohl für PR als auch für IR zugeschnitten sind.

- Ein transparentes, abonnementbasiertes Modell mit beispiellosem Wert, Flexibilität und kundenorientierten Lösungen.

Obwohl das Datum des Inkrafttretens der Namensänderung in ACCESS Newswire Inc. der 27. Januar 2025 sein wird, beabsichtigt das Unternehmen, ab dem 16. Januar 2025 unter dem neuen Namen zu arbeiten. Das Unternehmen hat sich bei der NYSE American Exchange das Tickersymbol "ACCS" für seine Stammaktien reserviert. Die CUSIP des Unternehmens bleibt unverändert, und seine Stammaktien werden voraussichtlich ab Marktöffnung am Montag, 27. Januar 2025 an der NYSE American Exchange unter dem neuen Namen und Handelssymbol des Unternehmens gehandelt. Die bestehenden Aktionäre müssen keine Maßnahmen hinsichtlich der Änderung des Namens und des Tickersymbols ergreifen.

Das Ziel des Unternehmens bleibt auch weiterhin: Wir möchten den Blick auf die Welt der Kommunikation neu beleben und erfrischen, indem wir uns von unseren Kunden in unserem Denken und unserer Innovation inspirieren lassen. Kundenservice steht beim Unternehmen an erster Stelle und es ist bereit, neue Maßstäbe für den Erfolg im Jahr 2025 und darüber hinaus zu setzen.

Weitere Informationen über das Unternehmen, ACCESS Newswire und seine Lösungen erhalten Sie unter: www.accessnewswire.com

Über ACCESS Newswire

Wir sind ACCESS Newswire, ein Anbieter von Lösungen für Public Relations (PR) und Investor Relations (IR), dem weltweit Vertrauen entgegengebracht wird. ACCESS Newswire konzentriert sich auf Innovation, Kundenservice und wertorientierte Angebote und ermöglicht es Marken, mit ihren Zielgruppen dort in Kontakt zu treten, wo es am wichtigsten ist. Von Start-ups und Scale-ups bis hin zu milliardenschweren globalen Marken - wir sorgen dafür, dass Ihre Errungenschaften Wirkung entfalten und bei Ihrem Publikum Anklang finden. Mehr erfahren über die Angebote von ACCESS Newswire können Sie unter www.accessnewswire.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung (der "Exchange Act") (diese Abschnitte wurden als Teil des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 übernommen). Aussagen, denen die Wörter "glauben", "antizipieren", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "projizieren", "aussichtsreich", "Ausblick" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke vorausgehen, nachfolgen oder diese anderweitig beinhalten bzw. die zukünftige oder konditionale Verben wie "werden", "sollten", "würden", "können" und "könnten" enthalten, sind im Allgemeinen zukunftsgerichtete Aussagen und keine historischen Fakten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens aus vielen Gründen wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen können. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können, finden Sie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Diskussion unter "Risk Factors", den das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat und der unter http://www.sec.gov/ eingesehen werden kann.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

ACCESS Newswire

Brian R. Balbirnie

919-481-4000

brianb@accessnewswire.com

Brett Maas

Hayden IR

(646) 536-7331

mailto:brett@haydenir.com

James Carbonara

Hayden IR

(646)-755-7412

mailto:james@haydenir.com

QUELLE: ACCESS Newswire

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78119Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78119&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US46520M2044Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18903219-issuer-direct-corp-kuendigt-umbenennung-rebranding-access-newswire-inc-an-kuehner-schritt-zukunft-kommunikation