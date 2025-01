Neue Aufträge im Wert von USD 1,68 Milliarden, entsprechend einem Plus von 29

Drittes Quartal mit Mitarbeiterzuwachs von mehr als 2.300 Personen

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein global tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat heute sein konsolidiertes Ergebnis für das am 31. Dezember 2024 geendete dritte Quartal bekannt gegeben. Das Ergebnis wurde vom Board of Directors gebilligt.

"Wir haben das Q3GJ25 mit einem Umsatz von USD 1,14 Milliarden abgeschlossen, was währungsbereinigt einem Wachstum von 1,8 und in USD einem Wachstum von 1,1 entspricht. Dank unserer differenzierten KI-Strategie konnten wir neue Aufträge im noch nie erreichten Wert von 1,68 Milliarden USD verzeichnen, ein gutes Fundament für die Fortsetzung unserer Expansion. Weitere Investitionen in KI, neue Partnerschaften und Spezialisierungen werden uns auch am Anfang des GJ25 auf Wachstumskurs halten."

Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer und Managing Director

Wichtigste finanzielle Eckdaten:

Am 31. Dezember 2024 geendetes Quartal

In USD:

Umsatz von $1.138,7 Millionen (+1,1 Q-o-Q +5,1 Y-o-Y)

- Operative Marge (EBIT) von 13,8

- Nettogewinn von $128,1 Millionen (-14,3 Q-o-Q -8,8 Y-o-Y)

In INR:

Umsatz von Rs 96.609 Millionen (+2,4 Q-o-Q +7,1 Y-o-Y)

- Nettogewinn von Rs 10.867 Millionen (-13,2 Q-o-Q -7,1 Y-o-Y)

Sonstige Highlights:

Kunden:

742 aktive Kunden am 31. Dez 2024

- 3 neue Kunden mit mehr als $5 Millionen Umsatz im Jahresvergleich insgesamt 152

- 1 neuer Kunde mit mehr als $10 Millionen Umsatz im Jahresvergleich, insgesamt 90

- 1 neuer Kunde mit mehr als $50 Millionen im Jahresvergleich, insgesamt 13

Mitarbeiter:

86.800 Mitarbeiter am 31. Dez 2024, Zuwachs von 2.362 in Q3

- Fluktuation in den vergangenen 12 Monaten 14,3

Neue Deals

AI in Everything

Ein globaler Produzent hat sich für LTIMindtree entschieden, um seine IT End-to-End mit LTIMindtree's 'AI in Operations'-Plattform zu managen.

Eine führende globale Investmentfirma hat LTIMindtree's 'AI in Infrastructure' -Plattform für das End-to-End-Management seiner Infrastruktur gewählt.

Ein führendes Unternehmen für Vermögens- und Unfallversicherungen entschied sich für LTIMindtree, um End-to-End-Dienstleistungen für Duck Creek Suite anzubieten.

Ein Unternehmen für Atomenergie aus dem Nahen Osten wählte unsere 'AI in Operations'-Plattform für seine End-to-End-IT.

Ein führendes Öl- und Gasunternehmen aus dem Nahen Osten arbeitet mit LTIMindtree zusammen, um seinen Cloud-Betrieb mit KI zu unterstützen.

Ein in New York ansässiger, führender Anbieter von Credit Ratings wählte LTIMindtree für die Implementierung von KI in Application Managed Services.

Everything for AI

Ein staatseigenes Versicherungsunternehmen hat sich für LTIMindtree entschieden, um ein Datennetz zu implementieren und KI-Anwendungsfälle zu entwickeln, einschließlich Data Governance.

Ein führendes Softwareunternehmen mit Hauptsitz in den USA, das Cloud Computing-Lösungen für Unternehmen anbietet, hat LTIMindtree mit dem Management seiner NextGen Datenstruktur beauftragt.

Ein führendes Öl- und Gasunternehmen aus dem Nahen Osten arbeitet mit LTIMindtree zusammen, um eine Plattform für erweiterte Data Governance zu implementieren.

Partnerschaften

LTIMindtree hat AWS GenAI Kompetenz erreicht, was zu einer Verbesserung der Expertise bei GenAI auf AWS führt, einschließlich Amazon Bedrock und Quicksight. Dies ist eine der begehrtesten Kompetenzen unter allen AWS-Partnern und stellt die 11. AWS-Spezialisierung für LTIMindtree dar. Dieser Erfolg erhöht die Glaubwürdigkeit von LTIMindtree im Hinblick auf KI Innovation mit AWS.

LTIMindtree und Microsoft tun sich zusammen, um KI Innovation und digitale Transformation für Global Enterprises voranzutreiben unter Nutzung von Microsoft's fortschrittlichen Technologien wie 365 Copilot oder Canvas Sunshine.

LTIMindtree hat eine umfassende 360-Grad-Lösung für Oracle Database Migration nach Azure Cloud gestartet, um einen reibungslosen Übergang, minimale Ausfallzeiten und eine optimale Leistung zu sichern.

LTIMindtree hat ITOM ServiceNow's Product Line Achievements (PLAs) erreicht. PLAs ermöglichen es einem Partner, seine Fachkenntnis und seinen Einsatz für exzellenten Kundendienst unter Beweis zu stellen. Dieser Titel gilt in der ServiceNow Community als Auszeichnung, womit LTIMindtree seine Kunden beeindrucken kann.

LTIMindtree wurde auf dem 2024 APJ Partner Summit als Boomi's Asia Partner of the Year ausgezeichnet. Dies ist ein Beweis für unsere Expertise bei der Integration von Boomi's Technologie, um die digitale Transformation mit innovativen KI-Lösungen voranzutreiben.

Auszeichnungen

LTIMindtree ausgezeichnet in Forrester's 'The Customer Analytics Service Provider Landscape, Q1 2025'.

LTIMindtree ausgezeichnet in Forrester's 'The Application Modernization and Multicloud Managed Services Landscape, Q4 2024'.

LTIMindtree ausgezeichnet in Forrester's 'The Automation Fabric Services Wave, Q4 2024'.

LTIMindtree ausgezeichnet in Forrester's 'The Business Intelligence Platforms Landscape, Q4 2024'.

LTIMindtree ausgezeichnet als 'Enterprise Innovator' in HFS Horizons: 'AADA Quadfecta Services for the Generative Enterprise, 2024'.

LTIMindtree ausgezeichnet als ein 'Enterprise Innovator' in HFS Horizons: 'IoT Service Providers, 2024'.

LTIMindtree ausgezeichnet als ein 'Major Contender' in Everest Group: 'Microsoft Azure Services PEAK Matrix® Assessment 2024'.

LTIMindtree ausgezeichnet als ein 'Major Contender' in Everest Group: 'Data and Analytics (D&A) Services PEAK Matrix® Assessment 2024'.

LTIMindtree ausgezeichnet als ein 'Major Contender' in Everest Group: 'Quality Engineering (QE) Services for AI Applications and Systems PEAK Matrix® Assessment 2024'.

LTIMindtree ausgezeichnet als ein 'Major Contender' in Everest Group: 'AWS Services PEAK Matrix® Assessment 2024'.

LTIMindtree ausgezeichnet als ein 'Major Contender' in Everest Group: 'Google Cloud Services PEAK Matrix® Assessment 2024'.

LTIMindtree ausgezeichnet als ein 'Major Contender' in Everest Group: 'Digital Transformation Consulting Services PEAK Matrix® Assessment 2024 Europe'.

LTIMindtree ausgezeichnet als ein 'Major Contender' in Everest Group: 'Digital Transformation Consulting Change Management PEAK Matrix® Assessment 2024'.

LTIMindtree ausgezeichnet als ein 'Major Contender' in Everest Group: 'Artificial Intelligence and Generative AI Services PEAK Matrix® Assessment 2024'.

LTIMindtree ausgezeichnet als ein 'Major Contender' in Everest Group: 'CyberSecurity Services Europe PEAK Matrix® Assessment 2024'.

LTIMindtree ausgezeichnet als ein 'Major Contender' in Everest Group: 'Healthcare Provider Digital Services PEAK Matrix® Assessment 2024'.

LTIMindtree wird als 'Visionary' positioniert in 2024 Gartner® Magic Quadrant for Cloud ERP Services.

*GARTNER ist eine eingetragene Handels- und Dienstleistungsmarke von Gartner und Magic Quadrant ist eine eingetragene Handelsmarke von Gartner, Inc. und/oder von deren Tochtergesellschaften in den USA und international. Deren Nennung in diesem Dokument erfolgt mit deren Billigung. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner unterstützt keinen Anbieter, kein Produkt oder keine Dienstleistung, die in unseren Publikationen erwähnt werden. Technologienutzern wird nicht empfohlen, ausschließlich die Anbieter mit den höchsten Ratings oder sonstigen Auszeichnungen zu wählen. Die Veröffentlichungen von Gartner basieren auf der Meinung von Gartner Research und sollten nicht als Tatsache verstanden werden. Gartner übernimmt keine Gewährleistung, sei es explizit oder implizit, im Hinblick auf die Darstellungen, was Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke einbezieht.

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein global tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen. Es ermöglicht Unternehmen zahlreicher Branchen, durch digitale Technologien ihre Geschäftsmodelle zu überarbeiten, Innovation zu beschleunigen und das Wachstum zu optimieren. Als Partner für digitale Transformation betreut LTIMindtree mehr als 700 Kunden. Das Unternehmen verfügt über breites Fachwissen über Domains und Technologie, um Differenzierung im Wettbewerb, Kundenerfahrungen und Geschäftsergebnisse in einer Welt, die zusammenwächst, zu verbessern. Für LTIMindtree arbeiten mehr als 86.000 Talente in mehr als 40 Ländern. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group löst für Unternehmen die schwierigsten Herausforderungen und bietet Transformation auf hohem Niveau. Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.ltimindtree.com/.

