Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag haben die Anleger in New York am Donnerstag etwas den Fuß vom Gas genommen. Erneut schnitten die Tech-Werte - angeführt von Apple - am schlechtesten ab. Der Leitindex Dow Jones gab um 0,16 Prozent auf 43.153,13 Zähler nach. Der Nasdaq 100 sank um 0,69 Prozent auf 21.091,25 Punkte, während es für den marktbreiten S&P 500 um 0,21 Prozent auf 5.937,34 Punkte nach unten ging.Konjunkturdaten blieben überwiegend hinter den Erwartungen zurück, was die Hoffnung ...

