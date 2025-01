Berlin - Die FDP hat im vergangenen Jahr etwa jedes 20. Mitglied verloren. Die Mitgliederzahl der Freien Demokraten betrug zum Jahreswechsel 2024/25 insgesamt 68.170, wie der "Tagesspiegel" (Freitagsausgabe) unter Berufung auf Parteiangaben schreibt.Der Mitgliederrückgang entspricht demnach einem Verlust von 5,1 Prozent. Ende 2023 hatten der FDP noch 71.817 Mitglieder angehört. Die FDP-Zentrale teilte dem "Tagesspiegel" mit, während die Partei in der letzten Phase der Ampel-Koalition Mitglieder verloren habe, habe sich dies mit dem Ampel-Aus im November 2024 umgekehrt.Die CDU zählte im Dezember 2024 insgesamt 364.200 Mitglieder, schreibt der "Tagesspiegel" unter Berufung auf die Partei. Das entspreche einem leichten Plus von 0,3 Prozent. Im Dezember 2023 zählte die CDU 363.101 Mitglieder.SPD, Grüne und AfD konnten ihre Mitgliederzahlen zum 31. Dezember 2024 noch nicht nennen. Auswertungen aus den ersten Monaten des vergangenen Jahres deuten darauf hin, dass Grüne und AfD ihre Mitgliederzahl im vorigen Jahr steigern konnten, während die SPD im Saldo Mitglieder verlor. Aufgrund der vorgezogenen Bundestagswahl sei "die Erstellung des Mitgliederberichts vor dem Wahltag nicht möglich", sagte ein SPD-Sprecher dem "Tagesspiegel". Die SPD könne auch "keinen Zeitpunkt der Veröffentlichung nennen".Die AfD hatte am 1. Januar 2024 insgesamt 39.738 Mitglieder. Sie registrierte in den ersten neun Monaten des vorigen Jahres 9.256 neue Mitglieder.