Zürich - Die UBS darf laut einem Medienbericht auch in der Zukunft in den USA Pensionskassengelder verwalten. Das US-Arbeitsministerium habe der Grossbank eine Ausnahmegenehmigung gewährt, berichtete Reuters am Donnerstag. Die UBS habe nun bis Juni 2029 den Status als qualifizierter professioneller Vermögensverwalter in den USA, so die Nachrichtenagentur, die Einsicht in die Unterlagen hatte. Die Befreiung gelte rückwirkend ab Juni 2023. Die UBS ...

