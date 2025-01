EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Research Update

Hamburg, 17. Januar 2025 - mwb research hat die Coverage der Aktien des Physical-AI-Unternehmens Circus SE (XETRA: CA1 ) aufgenommen und eine "Buy"-Empfehlung mit einem Kursziel von EUR 75,00 ausgesprochen. Dies entspricht einem Upside von 215 % im Vergleich zum XETRA-Schlusskurs des vorherigen Handelstages. Die Analysten von mwb loben die herausragende Position von Circus SE, die mit ihrer innovativen autonomen Roboterküche Circus Autonomy One (CA-1) die Food-Service-Branche revolutioniert. Das vollständig automatisierte, KI-gesteuerte System setzt neue Maßstäbe in Effizienz und Innovation. Die Kaufempfehlung folgt nur wenige Tage nach der Ankündigung, dass Circus SE mit FullyAI einen der führenden europäischen Anbieter im Bereich Agentic AI übernehmen will. Circus ist ein globaler Marktführer im Bereich Physical AI für die Food-Service-Industrie. Physical AI bezeichnet die Entwicklung intelligenter Systeme, die künstliche Intelligenz mit physischen Komponenten, wie dem Circus-Roboter CA-1, kombinieren, sodass sie eigenständig wahrnehmen, Entscheidungen treffen und Aktionen ausführen können. Die mwb research AG gehört zu den größten unabhängigen Analysehäusern in Europa. Die wachsende Coverage von über 100 Unternehmen umfasst Konzerne wie Airbus SE (Euronext Paris: AIR), Infineon Technologies AG (Xetra: IFX) und Rheinmetall AG (Xetra: RHM).





Kontakt:

Circus SE

Hongkongstrasse 6

20457 Hamburg

press@circus-group.com Investor Relations Kontakt:

Maximilian Hartweg

VP Corporate Strategy & Affairs

ir@circus-group.com



