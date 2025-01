The following instruments on XETRA do have their first trading 17.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.01.2025Aktien1 CA34638F1053 Formation Metals Inc.2 US2189371006 Core Natural Resources Inc.3 US69007J3041 Outfront Media Inc.Anleihen/ETF1 FR001400WR49 Île de France, Région2 DE000A382632 Deutsche Pfandbriefbank AG3 XS2979643991 Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.4 XS2978917404 Motability Operations Group PLC5 XS2978917156 Motability Operations Group PLC6 XS2978917230 Motability Operations Group PLC7 XS2973477990 Sirius Real Estate Ltd.8 XS2933422888 Africa Finance Corp.9 USF0803NAM41 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A.10 DE000A4DFCH4 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG11 XS2982332319 BMW International Investment B.V.12 FR001400WP90 BPCE S.A.13 XS2982107547 KommuneKredit14 XS2982126927 Länsförsäkringar Bank AB15 XS2971996843 Mitsubishi HC Capital UK PLC16 PTNOBNOM0009 Novo Banco S.A.17 XS2919282777 OPDenergy S.A.18 XS2919282694 OPDenergy S.A.19 DE000A4DFCK8 Sixt SE20 FR001400WRF6 IPSOS S.A.21 XS2982332400 BMW International Investment B.V.22 DE000HEL0C89 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale23 DE000HEL0CZ5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 DE000HEL0CE0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 IE0000TZZ2B2 Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF