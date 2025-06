Formation Metals - Startschuss für Goldbohrungen rückt weiteren Schritt näher!

Anzeige / Werbung

Die geplanten Goldbohrungen sind bei den kommunalen Behörden angemeldet und in den nächsten Wochen dürfte die Arbeitsgenehmigung eintreffen. Dann kann Formation Metals seine vielversprechenden Goldbohrungen aufnehmen!

Jetzt kann es bald losgehen: Der kanadische Goldexplorer Formation Metals (WKN A3D492 / CSE FOMO) hat den zuständigen, kommunalen Behörden offiziell mitgeteilt, dass man innerhalb von 30 Tagen mit den Explorationsarbeiten auf dem N2-Projekt in Québec beginnen will. Das ist der letzte notwendige Schritt von Seiten des Unternehmens. Damit steht jetzt nur noch die letzte (Arbeits-) Genehmigung aus, mit deren Erhalt das Unternehmen von CEO Deepak Varshney innerhalb der nächsten Wochen rechnet. Was bedeutet, dass Formation wie geplant mit seinen Goldbohrungen starten kann.

Insgesamt will das Unternehmen auf N2 gut 20,000 Bohrmeter verteilt auf mehrere Phasen durchführen und damit auf der historischen Ressource von rund 870.000 Gold aufbauen. Diese verteilt sich auf 18 Mio. Tonnen bei durchschnittlich 1,4 g/t Gold (~809.000 Unzen Gold) in den Zonen A, East, RJ-East und Central sowie 243.000 Tonnen mit 7,82 g/t Gold (~61,000 Unzen Gold) in der RJ-Zone.

In der ersten Phase sind Bohrungen von 5.000 Metern vorgesehen, mit denen Erweiterungsziele der A-Zone untersucht werden sollen. Hierbei handelt es sich um eine nahe der Oberfläche gelegene, stark durchgängige historische Goldlagerstätte mit geringer Variabilität. Sie enthält rund 522.900 historische Unzen, wobei aber nur ungefähr 35% des Streichens bislang untersucht wurden. Was bedeutet, dass rund 3,1 Kilometer Streichen noch offen sind!

Auch die RJ-Zone, die in historischen Bohrungen Gehalte von bis zu 51 g/t Gold über 0,8 Meter erbrachte und 2008 von Vorbesitzer Agnico Eagle Mines erweitert wurde - das waren die letzten Bohrungen auf dem Projekt - soll in dieser ersten Phase mit Bohrungen erkundet werden.

Goldpreis bei 3.400 USD/oz: Hervorragendes Timing für Formation Metals

Der CEO von Formation Metals hält es für möglich, auf N2 bis zu 3 Millionen Unzen Gold nachzuweisen und betrachtet die ersten 5.000 Meter an Bohrungen als Auftakt zu Erreichung dieses Ziels. Das Unternehmen werde dabei, so Varshney weiter, auf den Erfolgen seiner Vorgänger aufbauen. Seiner Ansicht nach zeigen zudem die Entdeckungen dieser Unternehmen - Agnico Eagle und Cypress - im Anschluss an die Erstellung der historischen Ressource das Erweiterungspotenzial von N2 auf.

Das Timing könnte dabei kaum besser sein, vor allem wenn man es mit den historischen Gegebenheiten vergleicht. Denn kostete damals eine Unze Gold rund 800 USD, so steht der Goldpreis aktuell mit fast 3.400 USD je Unzen mehr als vier Mal so hoch! Gut, also, dass Formation Metals in diesem Umfeld seine Bohrungen beginnen wird…

Auch das Potenzial auf Industriemetalle wird untersucht

Das Unternehmen wird sich allerdings nicht allein auf das Goldpotenzial von N2 konzentrieren. Eine jüngst abgeschlossene Neubewertung des Buntmetallpotenzials zeigte, dass in den historischen Bohrungen neben Goldgehalten von mehr als 1 g/t Tonne Gold auch signifikante Kupfer- und Zinkvererzung auftraten.

Dieses Jahr wird sich Formation Metals also auf den nördlichen Teil des N2-Projektgeländes konzentrieren, um die Goldvorkommen auszuweiten und neue Entdeckungen entlang identifizierter Zonen und Verwerfungssysteme zu machen, die in Zusammenhang mit den wichtigsten Deformationsmerkmalen (insbesondere dem WNW-ESE-Trend) stehen. Geplant sind neben den Bohrungen auch IP-Untersuchungen zur Modellierung mineralisierter Zonen, die schließlich und endlich zur Erstellung einer aktualisierten, dem kanadischen Standard NI-43-101 entsprechenden Ressource beitragen sollen.

Formation Metals wird darüber hinaus auch weiterhin historische Basismetallanalysen aus älteren Bohrkernen überprüfen und 2025 zusätzliche Arbeiten durchführen, um das Kupfer- und Zinkpotenzial des Grundstücks zu bewerten. Mit Betriebskapital von rund 2,8 Mio. CAD befindet man sich zudem in einer starken Position, um dieses Explorationsprogramme durchzuführen. Wir warten gespannt auf den Startschuss.

