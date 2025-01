NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank vor Zahlen für das Schlussquartal 2024 von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen kalkuliert in einem am Freitag vorliegenden Ausblick nun mit einem höheren Nettozinseinkommen und Gebühreneinnahmen, was nur teils durch höhere Kostenschätzungen aufgezehrt werde. Die Augen richteten sich bereits auf das strategische Update der Bank./mis/laVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2025 / 17:44 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2025 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000CBK1001