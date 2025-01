Paris / Frankfurt am Main - Der Vermögensverwalter LFDE hat Michel Saugné zum CIO ernannt. In dieser Funktion ist Saugné nun für die Vermögensverwaltung von LFDE verantwortlich. Seit dem Zusammenschluss von Tocqueville Finance mit LFDE im April 2024 war Michel Saugné bereits an der Seite von CEO Olivier de Berranger als Co-CIO tätig. Nun leitet Saugné eines der führenden Fondsmanagementteams am Finanzplatz Paris. LFDE zählt mit einem verwalteten ...

