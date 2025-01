Walmart - WMT: Die Einzelhandelsaktie überzeugt charttechnisch und fundamental!

Rücksetzer und Umkehrkerze bei der Walmart-Aktie (WMT)

Deal mit Symbotic soll digitale Transformation vorantreiben!

Walmart (WMT) - ISIN US9311421039

Rückblick: Eine gute Gelegentheit für einen Swingtrade noch vor den Quartalszahlen am 20. Februar könnte sich bei der Walmart-Aktie ergeben. Mit einem Kursplus von rund 28 Prozent, dem Pullback zwischen die gleitenden Durchschnitte und der Hammerkerze zum Schluss haben die Bullen gute Argumente.

Walmart-Aktie: Chart vom 17.01.25, Kürzel: WMT Kurs: 112.36 91.30 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Voraussetzung für einen Long Trade wäre das Überschreiten der letzten Tageskerze. Das Kursziel haben wir per Measured Move ermittelt und landen bei circa 110 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Für den Stop Loss eignet sich die Kurslücke vom 20. auf 21. November. Diese sollte eine gute Absicherung gegen Kursschwankungen bieten. Falls diese nicht hält, sollten wir den Trade erst einmal verschieben.

Meinung:

Der Handelsriese beschleunigt seinen Weg in die digitale Zukunft: In einem wegweisenden Deal veräußert das Unternehmen seine Robotik-Sparte an den Technologiespezialisten Symbotic. Das Geschäft hat ein Gesamtvolumen von bis zu 550 Millionen USD, wobei zunächst 200 Millionen USD fließen. Weitere 350 Millionen USD können durch das Erreichen bestimmter Meilensteine bei der Entwicklung automatischer Bestellsysteme hinzukommen. Der Abschluss der strategischen Transaktion ist für das zweite Quartal 2025 geplant. Walmart spült mit dem Deal eine ordentliche Summe in die Kasse und festigt gleichzeitig seine Vormachtstellung bei der Digitalisierung des Einzelhandels. Das Unternehmen aus Bentonville in Arkanssas legte 2023/24 einen Rekordgewinn hin und die Prognosen sehen eine weitere Steigerung für die kommenden Jahresabschlüsse vor. Damit überzeugt es sowohl charttechnisch als auch fundamental und kann sowohl kurzfristige Trader als auch langfristig orientierte Investoren überzeugen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 733.45 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1236 Mio.USD

Meine Meinung zu Walmart ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.boerse-global.de/walmart-aktie-profitabel-wie-nie-zuvor/315074

Veröffentlichungsdatum: 17.01.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.