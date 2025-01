Brechen (www.anleihencheck.de) - Das von der SANHA GmbH & Co. KG am 19. Dezember 2024 gestartete Rückkaufangebot zu einem Kurs von 100% der Unternehmensanleihe 2013/26 (ISIN DE000A1TNA70/ WKN A1TNA7) in einem Volumen von bis zu 5 Mio. Euro endet am kommenden Montag, der 20. Januar 2025, um 18:00 Uhr, berichtet die Anleihen Finder Redaktion. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...