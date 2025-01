FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.01.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1300 (1350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1100 (1150) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1260 (1250) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6300 (6400) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WISE PRICE TARGET TO 1240 (1045) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1800 (1690) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 390 (360) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 7500 (7300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SIG PRICE TARGET TO 17.60 (21.90) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 196 (194) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PANMURE LIBERUM CUTS IG DESIGN GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 60 (295) PENCE - PEEL HUNT CUTS WISE TO 'ADD' (BUY) - PRICE TARGET 1100 (1000) PENCE - PEEL HUNT RAISES M&C SAATCHI TO 'BUY' (ADD) - PRICE TARGET 210 PENCE - PEEL HUNT RAISES TAYLOR WIMPEY TO 'ADD' (HOLD) - PRICE TARGET 130 (145) PENCE - RBC CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 130 (145) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT TARGET TO 370 (390) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 455 (490) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2400 (2700) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 710 (740) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 155 (175) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES GREAT PORTLAND TO 'NEUTRAL' (SELL)dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob