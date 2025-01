Im Dezember wurden in Deutschland PV-Anlagen in der Größenordnung von 1,4 GW hinzugebaut. Auf das Jahr gerechnet summieren sich die solaren Neuinstallationen damit auf 16,2 GW und insgesamt auf knapp 100 GW. Der Zubau an Photovoltaik-Anlagen betrug im Dezember 2024 1,438 Gigawatt (GW). Das geht aus den aktuellen Daten des Marktstammdatenregisters der Bundesnetzagentur hervor. Für das Gesamtjahr ergibt sich ein Zubau in Höhe von 16,252 GW. Damit waren insgesamt Ende Dezember rund 99,2 GW an Photovoltaik-Leistung ...

