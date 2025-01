Seit gut einem Monat hat Mercedes-CEO Ola Källenius den Vorsitz beim europäischen Branchenverband für Autobauer ACEA inne. In einem offenen Brief wendet sich der Manager nun an die EU. Källenius sieht Europas Autoindustrie gefährdet - mit Hilfe aus der Politik sei aber noch nichts verloren. Daher stellt er drei Forderungen an die EU-Kommission.Im Brief mit dem Titel "Boosting Europe's automotive competitiveness for renewed economic growth" zeichnet Källenius ein düsteres Bild der aktuellen Lage. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...