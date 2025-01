Ausgerechnet in der Wirtschaftskrise ist es für mittelständische Betriebe in Deutschland so schwer wie nie, Bankkredite zu bekommen. Die Ergebnisse der jüngsten KfW-ifo-Kredithürde-Umfrage, bei der monatlich 7500 Unternehmen aus dem Mittelstand befragt werden, sind ernüchternd: 32 Prozent der KMU beklagten ein restiktives Verhalten der Banken im vierten Quartal 2024. Damit ist die Kredithürde im Mittelstand so hoch wie nie seit 2017.Besonders streng zeigten sich Banken bei der Kreditvergabe an Unternehmen aus dem Großhandel, im Verarbeitenden Gewerbe und dem Einzelhandel. "Die Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...