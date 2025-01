CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP) ("CoStar Group", "wir" oder "unser"), ein führender Anbieter von Online-Immobilienmarktplätzen, Informationen und Analysen für den Immobilienmarkt, gibt eine neue Partnerschaft mit einem bedeutenden Kunden, Bidwells, einem führenden britischen Immobilienberater, der sich auf Wissenschaft und Technologie, Nachhaltigkeit und moderne Wohnlösungen spezialisiert hat, bekannt.

Diese Partnerschaft ermöglicht es Bidwells, CoStars konkurrenzlose Daten- und Analyseplattform für Gewerbeimmobilien zu nutzen, um sein Geschäft weiter auszubauen, indem das Unternehmen den Markt verfolgt und Strategien auf der Grundlage von Trends umsetzt, die es in verschiedenen Immobiliensektoren und Regionen erkennt. Mit dem Zugang zu den umfassenden Erkenntnissen von CoStar über Immobilienwerte, Marktbedingungen, Belegungsgrad und Verfügbarkeit wird Bidwells auch seine Fähigkeit verbessern, seinen Kunden, zu denen viele der führenden britischen Investoren gehören, datengestützte Beratungsdienste anzubieten.

"Die CoStar Group ist bestrebt, ihren Kunden dabei zu helfen, Immobilien zu entdecken, wertvolle Marktkenntnisse zu gewinnen und Verbindungen zu pflegen, die ihren Erfolg fördern", sagte Andy Florance, Gründer und Chief Executive Officer der CoStar Group. "Wir freuen uns, mit Bidwells zusammenzuarbeiten, um ihr kontinuierliches Wachstum durch den Zugang zur CoStar-Plattform zu unterstützen. Wir sind stolz darauf, Bidwells mit den unvergleichlichen Daten und Informationen von CoStar auszustatten und das Unternehmen in seinen Bemühungen zu unterstützen, außergewöhnliche Ergebnisse für seine Kunden auf den dynamischen Immobilienmärkten des Vereinigten Königreichs zu erzielen."

Die Zusammenarbeit mit Bidwells unterstreicht die Position von CoStar als weltweit führender Anbieter von CRE-Informationen und -Analysen, dem viele der führenden Immobilienberater, Investoren und Eigentümer im Vereinigten Königreich vertrauen, darunter JLL, Cushman Wakefield, Knight Frank, Lambert Smith Hampton, BNP Paribas Real Estate, Newmark, Avison Young und Colliers. Diese Partnerschaften unterstreichen die branchenweite Anerkennung der datengesteuerten Lösungen von CoStar als unverzichtbare Werkzeuge, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

