Zürich - Der US-Dollar hat die über Nacht erzielten Gewinne wieder preisgegeben. Kurz vor Mittag am Freitag notiert der Greenback bei 0,9107 Franken. Das ist etwas weniger als am Morgen (0,9121). Auch zum Euro hat der Dollar an Wert eingebüsst. Für einen Euro müssen aktuell 1,0303 Dollar bezahlt werden. Am Morgen waren es mit 1,0288 etwas weniger. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9384 mehr oder weniger auf der Stelle. Über die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...