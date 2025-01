Frankfurt/Main - Der Dax hat am Freitag nach einem positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag sein Allzeithoch vom Donnerstag weiter ausgebaut. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 20.860 Punkten berechnet, 1,0 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Siemens und Fresenius."Die Marktteilnehmer scheinen sich die Zuversicht nicht nehmen zu lassen und zeigen eine gewisse Gelassenheit gegenüber den potentiellen amerikanischen außenhandelspolitischen Ereignissen ab der kommenden Handelswoche", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Daher gehe auch die Schnäppchenjagd im europäischen Autotmotivesektor weiter und insbesondere die Aktien von Daimler Truck könnten davon profitieren."Bei den bisherigen Börsenstars wie SAP, Allianz und Deutsche Telekom zeigen sich die Investoren zurückhaltender. Die aktuelle Kursrallye wird nicht von den üblichen Verdächtigen angeführt, sondern lediglich begleitet. Die Marktbreite nimmt wieder zu und ist ein durchweg positives Zeichen für den Dax 40", so Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0306 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9703 Euro zu haben.