Berlin - Die FDP will die Regeln für gentechnische Verfahren in der Pflanzenzüchtung lockern. Neue Methoden wie die Crispr/Cas9-Genschere, für deren Entwicklung der Nobelpreis verliehen wurde, sollen nach dem Willen der Partei die Landwirtschaft klimafreundlicher und produktiver machen.Mit einem Antrag der liberalen Bundestagsfraktion, über den der "Spiegel" berichtet, soll die Regierung aufgefordert werden, "sich für wissenschaftlich fundierte Rahmenbedingungen neuer Züchtungsmethoden einzusetzen, das Potenzial neuer Technologien auszuschöpfen und Innovationen zu ermöglichen". Deutschland solle künftig "eine führende Rolle bei der Erforschung und Entwicklung neuer Züchtungsmethoden einnehmen".Die neue Methode soll darüber hinaus bei der Agrarpolitik der EU berücksichtigt werden. Hintergrund der Debatte sind Vorschläge der EU-Kommission. Sie will die Regeln für die neu gezüchteten Pflanzensorten, die mit der klassischen, in die Kritik geratenen Gentechnik nichts zu tun haben, lockern. Dies scheiterte zuletzt am Widerstand der Grünen. "Leider hat der grüne Agrarminister Cem Özdemir jeden Vorstoß auf europäischer Ebene, der Innovationen ermöglichen wollte, konsequent torpediert", sagte FDP-Fraktionsvize Carina Konrad.