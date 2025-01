© Foto: Foto: Mattia Sedda - epa/dpa

UniCredit setzt auf Expansion und Fusionen, um weiteres Wachstum zu erzielen, während CEO Orcel mit Zuversicht auf die Ergebnisse 2024 und den Ausblick für 2025 blickt.Die italienische Großbank UniCredit steht erneut im Rampenlicht der europäischen Finanzwelt. Während sie gleichzeitig an der Übernahme der deutschen Commerzbank AG und an einer möglichen Fusion mit Banco BPM arbeitet, hat CEO Andrea Orcel ehrgeizige Pläne: "Unser gegenseitiges Vertrauen hat uns vorangebracht und wird es uns ermöglichen, in den nächsten drei bis vier Jahren erneut zu überraschen." Mit einem beeindruckenden Nettogewinn von 7,7 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten 2024 - einer Steigerung von 16 Prozent im …