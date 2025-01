Rohstoffmonopole: Sind China und die BRICS schon längst unsere heimlichen Herren?

Anzeige / Werbung

Seltene Erden und kritische Metalle sind die Basis moderner Technologien - und die Kontrolle darüber könnte schon fest in den Händen von China und den BRICS-Staaten sein. Hat der Westen die Kontrolle bereits vollständig verloren? Sind wir wirtschaftlich längst abhängig, ohne es wirklich zu bemerken?

Seltene Erden sind die treibende Kraft hinter modernen Technologien und der grünen Energiewende. Diese 17 chemischen Elemente, die unter anderem in Elektrofahrzeugen, Smartphones, Windturbinen und hochpräzisen Waffensystemen unverzichtbar sind. Doch die globale Versorgung ist laut den aktuellen Zahlen stark ungleich verteilt - mit China als fast unangefochtenem Hauptakteur.

China liefert laut einem Bericht von Reuters etwa 85-95 Prozent der weltweit veredelten Seltene-Erden-Materialien und kontrolliert nahezu die gesamte Verarbeitungskette, von der Rohstoffgewinnung bis zur Raffinierung. Gleichzeitig hat China die größten Reserven mit 37,9%. Dies macht das Land zum entscheidenden Akteur auf dem Weltmarkt, weit vor anderen Ländern mit großen Reserven wie Vietnam 19%, Brasilien 18,1%, Russland 10,4%, Indien 6%. Selbst die USA und Grönland, die jeweils 1,3 Prozent der globalen Reserven ausmachen, spielen aufgrund fehlender Veredelungsinfrastruktur nur eine marginale Rolle.

Die herausragende Stellung Chinas basiert auf strategischen Investitionen, die seit den 1990er Jahren gezielt auf den Ausbau der Raffinerie-Kapazitäten abzielen. Diese Dominanz könnte Peking erhebliche politische und wirtschaftliche Hebelwirkung verleihen. Die Exportkontrolle über Seltene Erden wurde 2010 bereits gegen Japan eingesetzt, um geopolitischen Druck auszuüben - ein Präzedenzfall, der die Welt aufhorchen ließ. Auslöser war ein Konflikt um die umstrittenen Senkaku-Inseln, bei dem China nach der Festnahme eines chinesischen Kapitäns den Export von Seltenen Erden nach Japan vorübergehend stoppte.



Japan, das damals 90 % seiner Seltene-Erden-Importe aus China bezog, war von dieser Maßnahme stark betroffen: Die Elektronik- und Automobilindustrie, einschließlich Unternehmen wie Toyota, musste Produktionen drosseln, und die Preise für Seltene Erden stiegen weltweit drastisch. Dieser Vorfall verursachte wirtschaftliche Verluste und zwang Japan, seine Lieferketten dringend zu diversifizieren.



Heute zeigt sich ein ähnliches Bild in Bezug auf die BRICS, 91,1 % der weltweit bekannten Seltene-Erden-Reserven liegen in BRICS-Ländern. Dieser enorme Anteil verdeutlicht, dass der Westen - ähnlich wie Japan 2010 - in eine kritische Abhängigkeit geraten ist. Ohne Diversifizierung der Rohstofflieferketten könnten BRICS-Staaten, insbesondere China, ihre Marktmacht als geopolitisches Druckmittel nutzen. Die Situation zeigt Parallelen zu 2010, jedoch mit einer verstärkten globalen Dimension: Während damals Japan isoliert betroffen war, könnte heute eine ähnliche Maßnahme viel weitreichendere Konsequenzen für die USA, Europa und andere westliche Industrienationen haben.



Westliche Reaktionen

Die westlichen Länder suchen nach Wegen, Chinas Vorherrschaft zu umgehen, doch dies ist leichter gesagt als getan. Ein zentraler Schauplatz dieser Bemühungen ist Grönland, das über eine der größten Seltene-Erden-Lagerstätten verfügt. Der Verkauf des Tanbreez-Projekts an das US-Unternehmen Critical Metals zeigt, wie stark geopolitische Interessen in die Rohstoffmärkte eingreifen. Laut einem Bericht von Reuters 2025 wurden der Tanbreez-CEO Greg Barnes von US-amerikanischen und dänischen Beamten gedrängt, das Projekt nicht an chinesische Unternehmen zu verkaufen. Trotz höherer chinesischer Angebote entschied sich Barnes für Critical Metals - ein Deal im Wert von 216 Millionen US-Dollar.