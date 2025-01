NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Verschnaufpause am Vortag dürfte der Dow Jones Industrial am Freitag wieder an seine jüngsten Gewinne anknüpfen. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart auf 43.401 Punkte und damit 0,6 Prozent über seinem Schlussstand vom Donnerstag. Der technologielastige Nasdaq 100 dürfte sogar 1,1 Prozent höher starten.

Die Anleger zeigten sich zum Wochenschluss hinsichtlich der Zinsaussichten optimistischer, wenngleich dazu von den Geldpolitikern unterschiedliche Signale kamen. So hatte Notenbank-Direktor Christopher Waller zuletzt eine mögliche Zinssenkung bereits im Verlauf der ersten Jahreshälfte ins Spiel gebracht. Er verwies auf jüngste Inflationsdaten und sagte, dass die Notenbank die Zinsen früher als derzeit am Markt erwartet senken könnte, wenn künftige Inflationszahlen mit dem positiven Bericht vom Dezember übereinstimmen. Im Dezember war die Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, überraschend gesunken.

Die Präsidentin der regionalen Notenbank von Cleveland, Beth Hammack, aber sprach sich für eine abwartende Haltung aus. Sie verwies auf die insgesamt hartnäckig erhöhte Teuerung in den USA.

Unter den Einzelwerten büßten die Aktien von JB Hunt im vorbörslichen US-Handel 7,5 Prozent ein. Das Transport- und Logistikunternehmen war im vierten Quartal mit seinem Gewinn je Aktie hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Zudem merkten Analysten an, dass die Prognosen für das erste Quartal zurückhaltend gewesen seien.

Die Papiere von Applied Materials stiegen vorbörslich um 2,6 Prozent und profitierten damit von einem zuversichtlichen Analystenkommentar von KeyBanc Capital Market. Die Experten bevorzugen nun bei den Halbleiterkonzernen die Aktien solcher Unternehmen, die über unmittelbare Wachstumstreiber verfügen. Dazu zähle auch Lam Research, dessen Anteilsscheine um 3,2 Prozent anzogen.

Um sogar gut fünf Prozent schnellten die Aktien des Chipherstellers Intel in die Höhe. Börsianer sprachen hier von vagen Übernahmespekulationen./la/jha/

