Ad-hoc-Mitteilung: Veröffentlichung der vorläugen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 Borna, 16. Januar 2025 - Die ARI Motors Industries SE (WKN A3D6Q4 / ISIN DE000A3D6Q45), deren Aktien seit dem 20. Juli 2023 im Primärmarktsegment der Börse Düsseldorf gehandelt werden, gibt heute die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 bekannt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte eine Gesamtleistung in Höhe von 5.460.999 EUR erwirtschaftet werden. Das Ergebnis nach Steuern beträgt 322.056 EUR. Hierbei handelt es sich um das bisher beste Ergebnis der Firmengeschichte, die bis ins Jahr 2016 zurückreicht. Thomas Kuwatsch, geschäftsführender Direktor der ARI Motors Industries SE, kommentiert die aktuelle Situation wie folgt: "Ich rechne damit, dass schon direkt nach der Bundestagswahl, die momentane Kaufzurückhaltung abgelegt wird, da für Verbraucher, Konzerne und öffentliche Einrichtungen nun wieder mehr Klarheit herrscht. Hier können wir in besonderem Maße profitieren, da gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten Anbieter mit günstigeren Fahrzeugen im Markt bevorzugt gekauft werden." Die schwache Entwicklung des zweiten Halbjahres 2024 wird hauptsächlich durch folgende Faktoren beeinflusst: Allgemeine und generelle Kaufzurückhaltung der Konsumenten. Politische Unsicherheit in Bezug auf mögliche oder weggefallene Förderungen für den Kauf von E-Fahrzeugen. Haushaltssperren in Städten und Gemeinden für Neuinvestitionen. Nachlassen der großen Autohersteller in Bezug auf Werbemaßnahmen, was sich in der Wahrnehmung auch auf unser Geschäft ausgewirkt hat. Aufschieben von Kaufentscheidungen aufgrund allgemeiner Unsicherheit, fehlender Zukunftsperspektiven und Diskussionen über ein mögliches Kippen des Verbrennerverbots im Jahr 2030. Der aktuelle Auftragsbestand beläuft sich auf 202 Fahrzeuge, was einem Umsatz in Höhe von 4,2 Millionen EUR entspricht. Die ARI Motors Industries SE bleibt trotz der Herausforderungen optimistisch und sieht die bevorstehende Marktstabilisierung als Chance, um ihre Position im Bereich der eMobilität weiter zu stärken. Über die ARI Motors Industries SE: Die ARI Motors Industries SE mit Sitz in Borna bei Leipzig ist ein Pionier im Bereich nachhaltiger Mobilitätslösungen. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Elektro-Leichtfahrzeuge für gewerbliche und private Anwendungen, wobei Effizienz, Flexibilität und Umweltfreundlichkeit im Fokus stehen. Kontakt für Rückfragen: ARI Motors Industries SE Thomas Kuwatsch Telefon: 0049 341 978 569 33 E-Mail: invest@ari-motors.com Internet: www.ari-motors.com



