Baden-Baden - In den deutschen Single-Charts bleiben Rosé und Bruno Mars mit "APT" wie in der Vorwoche auf Platz eins, dahinter gibt es aber Bewegung. Wie die GfK am Freitag mitteilte, steigt Reezy mit "Sabia que no" auf Platz zwei neu ein, auf Rang drei sind mit Shirin David und Ski Aggu ebenfalls Neueinsteiger unterwegs, deren Single heißt "Atzen und Barbies". Der zweite Platz der Vorwoche wird auf Rang vier verdrängt, das ist Gracie Abrams mit "That's so true". Der vierte Platz der Vorwoche wiederum ist jetzt auf Rang fünf: Lady Gaga und Bruno Mars mit "Die with a smile".In den Album-Charts meldet sich Fynn Kliemann nach längerer Auszeit zurück. Nach "Pop" (2020) und "Nur" (2021) springt zum dritten Mal die Spitzenposition heraus, das Album heißt "Tod" und steigt auf Anhieb auf Rang eins ein. Der "March Of The Unheard" wird entgegen seinem Namen von vielen Fans gehört - und beschert der schwedischen Metal-Band The Halo Effect den vierten Platz. Das Podium komplettieren die Vorwochensieger von Linkin Park ("From Zero", Platz zwei) sowie Latin-Star Bad Bunny ("Debi Tirar mas Fotos"), der gleich 34 Positionen nach oben schnellt auf Rang drei. Rapper Döll ("Weg vom Weg", fünf) und "Alpenbarbie" Melissa Naschenweng (acht) statten der Top 10 ebenfalls einen Besuch ab.Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie sollen 90 Prozent aller Musikverkäufe abdecken.