Teaneck, N.J. (ots/PRNewswire) -Gemeinsame Studie von Cognizant und Oxford Economics prognostiziert, dass KI bis 2030 46 % der Verbrauchertransaktionen in den USA bestimmen wird, was die Notwendigkeit unterstreicht, KI zu nutzen, um das Kundenerlebnis neu zu gestaltenHeute hat Cognizant (NASDAQ: CTSH) in Zusammenarbeit mit Oxford Economics neue Erkenntnisse darüber vorgestellt, wie künstliche Intelligenz (KI) das Kaufverhalten der Verbraucher bis 2030 revolutionieren und erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben wird. Die Studie New Minds, New Markets zeigt, dass mit steigendem Einkommen und zunehmender Kaufkraft der 18- bis 44-jährigen KI-Enthusiasten diese Bevölkerungsgruppe bis zum Jahr 2030 über geschätzte 4,4 Billionen Dollar an KI-beeinflussten Konsumausgaben in den USA verfügen wird. Im Vereinigten Königreich werden diese Ausgaben auf 690 Milliarden Dollar geschätzt, in Australien auf 669 Milliarden Dollar und in Deutschland auf 539 Milliarden Dollar.Die Studie prognostiziert außerdem, dass US-Verbraucher, die KI nutzen, bis 2030 fast die Hälfte (46 %) der Ausgaben tätigen könnten. In Australien steigt diese Prognose im gleichen Zeitraum auf 55 %. In Deutschland sind es schätzungsweise 46 % und im Vereinigten Königreich 39 %."In dem Maße, in dem sich KI-beeinflusste Einkäufe entwickeln, müssen Unternehmen mit der gemischten Haltung der Verbraucher gegenüber KI umgehen", sagte Ravi Kumar S., CEO von Cognizant. "Unternehmen balancieren die Nachfrage nach Bequemlichkeit mit dem Bedürfnis nach Kontrolle und Vertrauen aus. Das Verständnis dieser Einstellungen ist entscheidend für die Entwicklung von KI-Lösungen, die nicht nur den Komfort verbessern, sondern auch Vertrauen in das volle Potenzial der KI schaffen, um das Kundenerlebnis neu zu gestalten und einen enormen Wert zu schaffen."Um die Ergebnisse der Studie zu ermitteln, untersuchten Cognizant und Oxford Economics historische Muster der Technologieanwendung bei Verbrauchern über eine Reihe von demografischen Merkmalen hinweg und gruppierten sie auf der Grundlage von Verhaltensdynamiken in Kohorten. Anschließend wurden diese Kohorten mit den Daten einer Umfrage unter 8.400 Befragten abgeglichen, die sich auf die Offenheit für den Einsatz von KI im Kaufprozess konzentrierte. 75 % aller Befragten gaben an, dass sie mit dem heutigen Kaufprozess unzufrieden sind. Die Studie ergab, dass das transformative Potenzial der KI den Kaufprozess in den kommenden Jahren in drei entscheidenden Phasen umgestalten wird: Lernen (wenn Verbraucher sich über neue Produkte informieren), Kaufen (wenn Verbraucher einen Kauf tätigen) und Benutzen (wenn Verbraucher dabei sind, ein Produkt zu benutzen):- Verbraucher nutzen KI am liebsten in der Entdeckungsphase einer Kaufentscheidung (der Lernphase) . Über alle Altersgruppen hinweg geben 47 % der Verbraucher an, dass sie KI bei der Auswahl von Produkten und Dienstleistungen gut gebrauchen können. In dieser Phase können KI-gestützte Suchtools, personalisierte Empfehlungen und virtuelle Assistenten wesentliche Instrumente in der Entdeckungs- und Bewertungsphase der Verbraucherreise sein. Technologieunternehmen bauen diese Funktionen bereits in ihre Tools für Verbraucher ein, sodass es für die Verbraucher einfacher wird, KI zu nutzen, um Informationen zu erfassen und eine Vorauswahl zu treffen.- In der Entscheidungsphase (der Kaufphase) zögern die Verbraucher mehr. In dieser Phase haben die Verbraucher Bedenken in Bezug auf Sicherheit und Vertrauen, wenn es um die Nutzung von KI geht. Die Studie zeigt, dass 75 % der Verbraucher es nicht zulassen werden, dass KI ohne ihre direkte Zustimmung automatisch hochwertige Artikel nachbestellt oder bezahlt. Darüber hinaus fühlen sich nur 16 % der 55-Jährigen und Älteren mit der Nutzung von KI in dieser Phase wohl (und nur 33 % in der Gruppe der 18- bis 44-Jährigen).- In der Phase nach dem Kauf (der Nutzungsphase) steigt der Komfort wieder an . In dieser Phase profitieren die Verbraucher von der Fähigkeit der KI, ihnen zu helfen, Zeit zu sparen und gezielte Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die einen Mehrwert für ihre Erfahrungen nach dem Kauf darstellen. Von allen Verbrauchern gab fast ein Drittel (28 %) an, dass sie mit der Nachbestellung von Niedrigpreisartikeln durch KI einverstanden sind. Intelligente HLK-Systeme könnten beispielsweise Luftfilter auf intelligente Weise direkt beim Hersteller nachbestellen, sodass die Verbraucher nicht mehr selbst feststellen müssen, ob sie Ersatz benötigen, und auch nicht mehr auf den örtlichen Einzelhandel angewiesen sind, um rechtzeitig Nachschub zu erhalten.Die KI-gestützte Chance nutzenDiese Studie unterstreicht die Arbeit, die Cognizant leistet, um Führungskräfte in allen Branchen bei der Anpassung an KI-gestützte Verbraucher zu unterstützen, insbesondere wenn KI-Agenten mehr und mehr die Kauferfahrung der Verbraucher steuern und komplexe Aufgaben während des gesamten Kaufprozesses koordinieren. Die geschätzten wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Entwicklung sind beträchtlich - die Studie von Cognizant und Oxford Economics New Work New World prognostiziert, dass KI der US-Wirtschaft bis zum Jahr 2032 1 Billion Dollar einbringen könnte, da der Einsatz von KI weiter zunimmt.Cognizant unterstützt Unternehmen bei der Anpassung an neue Spielregeln, die KI in vertraute Umgebungen integrieren und die Arbeit unterstützen, um den Komfort zu erhöhen, sichere Interoperabilität zu gewährleisten und Vertrauen durch menschliche Beteiligung aufzubauen.Um die Einführung von KI in Unternehmen weiter zu beschleunigen, hat Cognizant Cognizant Moment auf den Markt gebracht. Es handelt sich dabei um die nächste Evolutionsstufe des Funktionsbereichs "Digital Experience" des Unternehmens, der Kunden dabei helfen soll, die Möglichkeiten von KI zu nutzen, um das Kundenerlebnis neu zu gestalten und innovative Strategien zu entwickeln, die das Wachstum fördern. Da sich die Art und Weise, wie Verbraucher mit Technologie interagieren, verändert, möchte Cognizant seinen Kunden die Werkzeuge und Erkenntnisse an die Hand geben, die sie benötigen, um sich von der Konkurrenz abzuheben, die Kundenbindung zu fördern und zukunftsfähig zu werden.Ebenfalls von entscheidender Bedeutung für die Beschleunigung der Einführung von KI ist das Synapse-Programmvon Cognizant, eine globale Weiterbildungsinitiative, die darauf abzielt, die Landschaft der technischen Ausbildung und der Arbeitskräfteentwicklung zu revolutionieren und neu auszutarieren, indem sie die Möglichkeiten für mehr als eine Million Menschen weltweit neu definiert.Um die vollständige Studie zu sehen und mehr zu erfahren, klicken Sie hier.Methodik:Mitte 2024 haben Cognizant und Oxford Economics eine multimodale Studie erstellt, um zu untersuchen, wie KI das Verbraucherverhalten und damit die Customer Purchase Journey verändern wird. Die Studie umfasste sowohl eine qualitative als auch eine quantitative Komponente: eine Umfrage unter 8 400 Erwachsenen im Vereinigten Königreich, den USA, Australien und Deutschland sowie 80 ausführliche Interviews mit Verbrauchern in denselben Regionen. Die vollständige Methodik finden Sie unter .Informationen zu Cognizant Cognizant (Nasdaq: CTSH) entwickelt moderne Unternehmen. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Modernisierung von Technologien, der Neugestaltung von Prozessen und der Transformation von Erfahrungen, damit sie in unserer sich schnell verändernden Welt an der Spitze bleiben können. Gemeinsam verbessern wir das tägliche Leben. Weitere Informationen finden Sie unter www.cognizant.com oder @cognizant.Um mehr zu erfahren, wenden Sie sich bitte an:UnternehmenshauptsitzGabby GuglioccielloGabrielle.Gugliocciello@cognizant.comIndienRashmi Vasishtrashmi.vasisht@cognizant.comAmerika/EMEA / APJChristina Schneiderchristina.schneider@cognizant.comZukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält Aussagen, die gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können, deren Genauigkeit notwendigerweise Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse unterliegt, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Diese Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, ausdrückliche oder implizite zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Einführung generativer künstlicher Intelligenz, die Auswirkungen generativer künstlicher Intelligenz auf die Verbraucherausgaben und die Wirtschaft sowie die Effektivität und die Ergebnisse unserer neuen Synapse-Initiative. Diese Aussagen stellen weder Versprechungen noch Garantien dar, sondern sind die Ergebnisse der oben genannten Studien und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannt werden. Bestehende und potenzielle Investoren werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den ausgedrückten oder angedeuteten abweichen, gehören die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die Auswirkungen der technologischen Entwicklung und des Wettbewerbs, die wettbewerbsorientierte und sich schnell verändernde Natur der Märkte, auf denen wir konkurrieren, der wettbewerbsorientierte Markt für Talente und seine Auswirkungen auf die Anwerbung und Bindung von Mitarbeitern sowie die anderen Faktoren, die in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formblatt 10-K und anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen erörtert werden. 