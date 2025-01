EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Rechtssache/Hauptversammlung

pferdewetten.de AG: Juristischer Sonderbericht liegt vor



17.01.2025 / 16:42 CET/CEST

pferdewetten.de AG: Juristischer Sonderbericht liegt vor Außerordentliche Hauptversammlung am 24.02.2025

Wechsel im Aufsichtsrat

Vollplatzierung der Wandelanleihe 2024/2029 Düsseldorf, 17. Januar 2025 Am 02.08.2024 hatte die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A3EX3QG, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) bekanntgegeben, dass sie bei einer Rechtsanwaltskanzlei eine Untersuchung und Stellungnahme in Auftrag gegeben hat, um auch im eigenen Interesse Besonderheiten der Wettbranche final klären zu lassen, die mit zur Verzögerung bei der Testierung des Jahresabschlusses 2023 geführt haben. Diese Stellungnahme liegt nun vor. Pierre Hofer: "Die Untersuchungen der beauftragten Rechtsanwaltskanzlei sind inzwischen abgeschlossen. Auf Basis des ermittelten Sachverhalts kann die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 fortgesetzt werden. Die Juristen merken an, das interne Kontrollsystem zu verbessern, was wir bereits seit einigen Wochen umsetzen und vollziehen." Die in der Ad hoc-Meldung vom 10.01.2025 avisierte Außerordentliche Hauptversammlung wird am 24.02.2025 stattfinden. Die Depotbanken übermitteln den Aktionärinnen und Aktionären die Einladung voraussichtlich in der kommenden Woche. Beschlossen werden soll ein neues Genehmigtes Kapital in Höhe von bis zu nominal 3.358.875 Euro. Die ebenfalls in der vorgenannten Ad hoc-Meldung bekanntgegebene Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionärinnen und Aktionäre zum Bezugspreis von 2,50 Euro je neuer Aktie soll idealerweise bis zum Termin der Außerordentlichen Hauptversammlung durchgeführt worden sein. Im Aufsichtsrat gab es einen Wechsel: Aus persönlichen Gründen hat Jochen Dickinger sein Amt niedergelegt. Als Nachfolgerin hat das Amtsgericht Düsseldorf Frau Dr. Petra Brenner bestellt. Petra Brenner ist Juristin und beratend in den Bereichen Finanzierung und Restrukturierung tätig. Pierre Hofer: "Ich möchte mich persönlich sehr herzlich bei Jochen Dickinger für seine jahrelange Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied bedanken. Seine Erfahrungen im internationalen Wettgeschäft waren für unser Unternehmen sehr wichtig. Für seine zukünftigen Aktivitäten wünschen wir alle ihm alles Gute. Auf die neue Zusammenarbeit mit Frau Dr. Petra Brenner freue ich mich. Ihre Kenntnisse sind für uns sehr wertvoll." Ergänzend zur Corporate News vom 25.10.2024 ("Große Nachfrage nach der 7,5% Wandelanleihe 2024/2029") gibt die Gesellschaft bekannt, dass die neue 7,5% Wandelanleihe 2024/2029 vollständig platziert worden ist. Kontakt pferdewetten.de AG Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de Investor Relations: Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair Telefon: +49 (0) 89 8896906 14 E-Mail: frank.ostermair@linkmarketservices.eu



