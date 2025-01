Der Euro (EUR) hat sich am Freitag gegenüber dem US-Dollar (USD) kaum verändert und notiert in etwa in der Mitte der breiten Handelsspanne vom Mittwoch, so Shaun Osborne, Chef-Devisenstratege bei der Scotiabank. Charts zeigen vorerst positive Signale "EZB-Gouverneur Nagel hatte kurz zuvor gesagt, dass die Zentralbank bei Zinssenkungen nichts überstürzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...