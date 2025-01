Washington - Der frühere und künftige US-Präsident Donald Trump hat eine schnelle Entscheidung in Bezug auf Tiktok angekündigt.Das am Freitag gefällte Urteil des Obersten Gerichtshofes sei erwartet worden, teilte Trump mit. Jeder müsse es respektieren. "Meine Entscheidung zu Tiktok wird in nicht allzu großer Ferne getroffen, aber ich muss noch Zeit haben, um die Situation zu überblicken", so Trump.Auf Initiative der Biden-Regierung hatte der US-Kongress ein Gesetz beschlossen, wonach das in chinesischer Hand befindliche Tiktok in den USA entweder verkauft werden muss oder abgeschaltet wird. 170 Millionen US-Amerikaner nutzen die Social-Media-App, die von China kontrolliert wird. Am Sonntag läuft die entsprechende Frist aus, am Montag wird Trump ins Amt eingeführt. Zuletzt hatte der Oberste Gerichtshof am Freitag einen Einspruch von Tiktok verworfen.