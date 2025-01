Frankfurt/Main - Zum Wochenausklang hat der Dax seine Gewinne weiter ausgebaut und wie schon am Vortag erneut ein Allzeithoch markiert.Zum Xetra-Handelsschluss stand der Index bei 20.903,4 Punkten, so hoch wie noch nie am Ende eines Tages. Im Handelsverlauf wurde um 16:02 Uhr bei 20.924,5 Punkten der höchste Dax-Indexstand aller Zeiten markiert. Auf Tagessicht beträgt das Plus damit 1,2 Prozent, auf Wochensicht hat der deutsche Leitindex 3,4 Prozent zugelegt.Dabei waren am Freitag fast alle Werte im Plus. Besonders gefragt: Siemens Energy und Heidelberg Materials, die beide um die drei Prozent zulegten, dahinter folgten mit kurzem Abstand Siemens, Daimler Truck und Airbus. Zu den wenigen Werten im Minus zählten kurz vor Handelsende Sartorius, Merk und Mercedes Benz.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0298 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9711 Euro zu haben.